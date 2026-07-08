Un'infermiera milanese ha deciso di lasciare il lavoro stabile per avviare un'attività autonoma, ottenendo una partita Iva. Dopo aver valutato i sacrifici legati ai turni e alle notti in ospedale, ha scelto di cambiare percorso professionale per dedicarsi di più alla famiglia. La decisione è stata presa alla fine del 2024, in risposta a una riflessione personale sul bilanciamento tra lavoro e vita privata.

«A un certo punto mi sono chiesta se valeva la pena di non veder crescere mio figlio per via dei turni e delle notti in ospedale». Giulia Pitino alla fine del 2024 ha risposto semplicemente «no» a questo interrogativo. La naturale conseguenza: ha lasciato il posto fisso da infermiera al Policlinico San Matteo di Pavia per continuare a lavorare, ma a partita iva. Scegliendo in autonomia orari, disponibilità, limiti. E aprendo una sua azienda. Pitino è una dei 4.188 dipendenti del Servizio sanitario regionale che nel 2024 si sono dimessi per motivi diversi dal pensionamento o dal trasferimento in un’altra struttura, come emerge dal Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato di cui il Corriere ha scritto ieri. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Giulia Pitino: «Io, infermiera, ho lasciato il posto fisso ed è stata la svolta. Ora ho la partita Iva»

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