Il tecnico del Milan ha dichiarato di rispettare Allegri, ma ha aggiunto di non voler pensare al passato. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato di concentrarsi esclusivamente sul presente e sulle sfide attuali. Non sono state fatte menzioni di dettagli specifici sulla squadra o su strategie future. La sua attenzione è rivolta a preparare la squadra per le prossime partite, senza riferimenti a precedenti confronti o gestioni passate.

Il biglietto da visita di Amorim ha il sapore di una dichiarazione d'intenti che non ammette repliche. Nella sua prima conferenza stampa ufficiale da tecnico del Milan, andata in scena a partire dalle ore 15:00, l'allenatore portoghese non si è nascosto dietro la solita diplomazia di facciata, ma ha subito calcato il tema tattico che terrà banco per tutta la stagione. Milan, Amorim: "Quando si vuole vincere non si può sfuggire alle responsabilità. A chi gli ha chiesto quale sia la vera differenza tra 'giocare per vincere' e 'giocare per non perdere', Amorim ha risposto tracciando un confine netto, citando un nome pesante del calcio italiano: quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan oggi sulla panchina del Napoli: > "Dunque, cosa posso dire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Amorim: "Ho rispetto per Allegri ma non voglio pensare al passato"

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