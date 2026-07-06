Dragusin torna in Serie A dettagli e cifre | dove giocherà

Da calciomercato.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore centrale della nazionale rumena sta per firmare un contratto con una squadra italiana, tornando nel massimo campionato dopo due anni dall’ultima esperienza nel Genoa. La trattativa è in fase avanzata e si attendono dettagli finali.

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Il difensore centrale della nazionale rumena torna nel campionato italiano, ormai ci siamo per la firma.  A distanza di due anni dall’addio al Genoa, Radu Matei Dragusin torna in Serie A. Il difensore rumeno classe 2002, infatti, è ormai da considerarsi un nuovo giocatore della Fiorentina e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’attesa firma sul nuovo contratto. Dragusin (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui Fiorentina e Tottenham avrebbero finalmente raggiunto un’intesa di massimo per il ritorno dell’ex Juventus in Serie A: Dragusin si trasferisce in viola con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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