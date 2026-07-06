Il difensore centrale della nazionale rumena sta per firmare un contratto con una squadra italiana, tornando nel massimo campionato dopo due anni dall’ultima esperienza nel Genoa. La trattativa è in fase avanzata e si attendono dettagli finali.

Il difensore centrale della nazionale rumena torna nel campionato italiano, ormai ci siamo per la firma. A distanza di due anni dall’addio al Genoa, Radu Matei Dragusin torna in Serie A. Il difensore rumeno classe 2002, infatti, è ormai da considerarsi un nuovo giocatore della Fiorentina e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’attesa firma sul nuovo contratto. Dragusin (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui Fiorentina e Tottenham avrebbero finalmente raggiunto un’intesa di massimo per il ritorno dell’ex Juventus in Serie A: Dragusin si trasferisce in viola con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dragusin torna in Serie A, dettagli e cifre: dove giocherà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dragusin alla Fiorentina, trattativa chiusa per l’ex difensore della Juventus: i dettagli sulla formula e le cifre

Leggi anche: Si chiude la telenovela Liberali: è fatta per il suo trasferimento al Como, giocherà in Champions. Cifre e dettagli del colpo

Temi più discussi: HERE WE GO – Dragusin torna in Serie A e al fantacalcio: c’è l’accordo, la formula e dove giocherà; Dragusin alla Fiorentina, intesa di massima con il Tottenham: i dettagli; Calciomercato Serie A, sirene dalla Premier per Vanja: c'è l'Hull City; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale.

Colpo sotto traccia della Fiorentina ? Paratici ingaggia Radu Dragusin in prestito dal Tottenham: i viola pagheranno 1.5 milioni per il prestito e 17.5 per l'obbligo di riscatto L'ex Juventus torna in Serie A #juventusnews24 x.com

Here we go – Dragusin torna in Serie A e al fantacalcio: c’è l’accordo, la formula e dove giocheràColpo a sorpresa per la Fiorentina: il club Viola ha chiuso nelle scorse ore per il ritorno in Serie A e al fantacalcio di Radu Dragusin dal Tottenham. msn.com

Fiorentina sign Dragusin! reddit

Dragusin alla Fiorentina, l’ex Sampdoria torna in Serie A: colpo lampo di Paratici dal TottenhamDragusin alla Fiorentina, accordo lampo con il Tottenham: il ds Fabio Paratici trova l’intesa per il ritorno in Italia del difensore ex Sampdoria Radu Dragusin è pronto a tornare in Serie A. L’ex dife ... msn.com