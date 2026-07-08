Il Milan ha completato l'acquisto di Gonçalo Ramos e Gila, rafforzando la linea offensiva. Ora si concentra sulla trequarti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’attacco. Successivamente, si pensa di intervenire anche nella fascia laterale. La squadra ha già annunciato le prime operazioni di mercato e si prepara a ulteriori acquisti per completare il reparto offensivo.

Si dice che l'appetito venga mangiando. E che quindi, ora che sono già stati portati a casa Gonçalo Ramos e Gila, il Milan sia destinato a diventare sempre più goloso. In realtà non si tratta di appetito, ma di necessità. Alle persone che gli stanno vicino Gerry Cardinale trasmette il messaggio rassicurante di una rosa già forte e competitiva così, ma probabilmente quando riflette nel chiuso del suo ufficio si rende conto di quante correzioni servano per restare competitivi ad alta quota. Altrimenti il mercato in entrata dell'estate 2026 non sarebbe iniziato con un botto da cento milioni, destinati ad aumentare. Sì perché il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, l'appetito vien mangiando. Ora tocca alla trequarti, poi si va in fascia

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