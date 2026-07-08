Il pre-campionato del Milan è stato definito con una serie di impegni, tra cui visite a 'Casa Milan', allo stadio di 'San Siro' e al centro sportivo di Milanello. Nei primi giorni dell'allenatore, sono stati anche programmati alcuni incontri amichevoli e raduni, con un focus sul derby che si svolgerà all'estero. Nel frattempo, sono state effettuate visite in città per valutare possibili abitazioni per la famiglia del tecnico.

I primi giorni di Rúben Amorim a Milano stanno trascorrendo tra visite a 'Casa Milan', lo stadio di 'San Siro', il centro sportivo di Milanello e giri in città per visionare alcune case in cui potrebbe andare a vivere con la sua famiglia: intanto, però, il pre-campionato del suo Milan ha preso definitivamente forma. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su tutte le date ufficiali. Il programma del raduno a Milanello. I giocatori del Milan si ritroveranno domenica 12 luglio per svolgere le visite mediche di inizio stagione, che avranno luogo in una struttura esterna a Milanello. Il giorno successivo, lunedì 13 luglio, andrà in scena al mattino il raduno vero e proprio del Diavolo secondo questo programma: - Mattina: appuntamento a colazione per i calciatori e prima seduta di allenamento a porte chiuse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il programma dell'estate: visite, raduno e amichevoli con il derby all'estero

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