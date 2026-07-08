Il club ha annunciato l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, con il presidente che ha sottolineato come l’obiettivo sia vincere e promuovere un calcio di alto livello. Nell’ultimo mese, sono stati apportati diversi cambiamenti all’organizzazione della squadra, spiegando che questa giornata rappresenta un passo importante in questa fase di rinnovamento.

Milano, 8 luglio 2026 - “Questa è una giornata molto importante. Avete visto quante cose sono cambiate nell'ultimo mese, l'obiettivo era rivedere la nostra organizzazione. Per la prima volta, da quando sono proprietario, ci saranno molte novità”. Così Gerry Cardinale, proprietario del Milan, nel presentare il nuovo allenatore, Ruben Amorim. Ancora Cardinale: “Abbiamo fatto sei mesi di meeting concentrati in un solo mese. Ho visto tantissime persone per ricostruire questa realtà. Ora c'è un rapporto più diretto. Vogliamo riportare il Milan a quello che è stato in passato. Giocheremo per vincere, non per non perdere: all'attacco, un calcio entusiasmante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milan, Cardinale presenta Amorim: “Ruben è qui per vincere e fare un grande calcio”

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