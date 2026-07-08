Christian Pulisic si è infortunato al 59’ durante gli ottavi di finale dei Mondiali, con una doppia torsione che lo ha costretto a uscire. Gli Stati Uniti hanno perso 4-1 contro il Belgio. Il giocatore del Milan ha concluso la competizione con un grave problema fisico. Non sono ancora note le tempistiche di recupero né le decisioni sul rinnovo contrattuale.

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha chiuso i Mondiali in casa nel modo peggiore: gli Stati Uniti d'America sono usciti, infatti, agli ottavi di finale della kermesse iridata perdendo rovinosamente (1-4) contro il Belgio e 'Capitan America' è stato costretto ad abbandonare il campo al 59' per un duplice infortunio. La dinamica dell'infortunio e il contatto con i medici del Milan. Nella ripresa del match, a causa di un duro scontro di gioco con il capitano del Belgio, Youri Tielemans, Pulisic ha riportato una torsione completa sia della caviglia sia del ginocchio destro nella medesima giocata, come ammesso nel post-partita dallo stesso calciatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, doppia torsione per Pulisic ai Mondiali: ecco lo scenario sul rientro e sul rinnovo

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