Mario Gila sta per ufficializzare il suo trasferimento al Milan, entrando così nella classifica dei difensori più pagati nella storia del club. Tra i nomi più noti, figura anche Gila, che si colloca tra i primi cinque. La posizione in classifica sarà definitiva solo al momento della firma del contratto, ma il suo inserimento già indica un ingaggio di rilievo. Tra i difensori con le retribuzioni più alte, ci sono anche altri giocatori storici del club.

Mario Gila sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Non appena firmerà, entrerà anche in una classifica decisamente prestigiosa, e non proprio leggera da sostenere: quella dei difensori più pagati nella storia del Diavolo. Con un'operazione da 30 milioni di euro (bonus compresi), più il cartellino di Lorenzo Calvani, terzino sinistro della Primavera della Lazio, lo spagnolo si piazzerà al quarto posto di questa speciale graduatoria. Una top 5 che racconta una storia curiosa: quasi tutti i difensori costati così tanto hanno deluso le aspettative. Quasi, perché c'è un'eccezione. E che eccezione: una leggenda che ha scritto un decennio di storia rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, chi sono i difensori più pagati della storia: Gila nella top 5, in vetta c'è...

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