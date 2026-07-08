Durante una conferenza, il proprietario del club ha dichiarato che la squadra gioca per vincere e ha eliminato ogni riferimento al passato. Ha evidenziato che il modo di operare è cambiato, sottolineando la presenza costante di rappresentanti della proprietà come segno di questa svolta. La nuova gestione si distingue per un approccio più diretto e deciso rispetto alle passate modalità di gestione.

C'era un tempo in cui la proprietà del Milan preferiva l'ombra, delegando le scelte e le decisioni operativi a altre figure. Quel tempo, però, è finito: se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul cambio del modus operandi in casa rossonera, la risposta arrivata oggi attraverso la presenza continua di Gerry Cardinale. Milan, parla Cardinale in conferenza. Il patron del Milan, infatti, ha scelto di metterci la faccia dopo quattro anni trascorsi come fantasma. L'americano ha deciso di scendere in prima linea, partecipando attivamente alle scelte chiave del club. L'occasione per sancire questa nuova era è stata la presentazione a Milanello del nuovo allenatore Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale in conferenza: "Noi giochiamo per vincere. Stop con il passato"

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Cardinale e Amorim in conferenza stampa a Casa Milan x.com

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