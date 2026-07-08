Prende le distanze da José Mourinho e Massimiliano Allegri, due vecchie volpi della panchina, otto scudetti in totale ma predicatori di uno stile di gioco completamente diverso da quello che va ricercando il nuovo Milan. Rivendica la propria filosofia e idee, figlie di una scuola calcistica storicamente propositiva come quella portoghese. E poi parla da manager più che da ‘semplice’ allenatore, soffermandosi sulle scelte di mercato e sulle strategie future, glissando su Rafael Leao e auspicando la permanenza di Luka Modric. Ruben Amorim atterra sul pianeta Milan motivato e convinto dopo il flop al Manchester United, forte anche della benedizione del boss in persona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milan, al via l’Era Amorim: “Voglio una squadra dominante”

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AMORIM + KROSCHE IL NUOVO PROGETTO SPORTIVO DI CARDINALE

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Temi più discussi: Quel Diavolo di Amorim: Non sono un ingenuo. Arrivo al Milan per vincere; Amorim sbarca nel pomeriggio a Milano, tappa a Casa Milan poi martedì a Milanello; Amorim: Perché al Milan? Volevo sfide meno impegnative, eppure…; Milan, inizia l'era di Ruben Amorim: Se alleni i rossoneri, devi sempre giocare per vincere.

[Vitiello] Amorim al Milan, quasi fatto. L'allenatore portoghese ha accettato le condizioni. Mancano solo il via libera finale da Cardinale per chiudere l'affare. reddit

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