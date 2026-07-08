milan accordo trovato con la lazio per mario gila

Il Milan ha concluso un accordo con la Lazio per il trasferimento di Mario Gila. L'intesa è stata raggiunta a pochi giorni dall'acquisto di Gonçalo Ramos, segnando un secondo acquisto importante sul mercato estivo.

Siamo solo ai primi di Luglio ma il Milan ha già piazzato anche il secondo colpo molto importanti sul mercato. Dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos, ieri è arrivata la fumata bianca anche per Mario Gila. L’accordo con il club biancoceleste è di 30 milioni, bonus compresi, anche se il 50% dell’incasso andrà al Real Madrid. Il contratto con il giocatore invece è un quinquennale a 5 milioni netti a stagione. Le cifre dell’affare. Ormai è praticamente fatta, mancano soltanto le visite mediche e l’ufficialità. Anche la casella del difensore centrale è stata riempita ed Amorim avrà a sua disposizione una rosa sempre più competitiva. Ieri finalmente il Milan ha trovato l’accordo con il club di Lotito per portare in rossonero Mario Gila, uno dei migliori difensori dell’ultima stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Calciomercato Milan, blitz per Mario Gila: accordo con la Lazio per il difensore

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