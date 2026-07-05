Il Milan ha trovato un accordo con il difensore spagnolo della Lazio. Ora la trattativa si concentra con la Lazio per il trasferimento. La trattativa tra le due squadre è in corso, con il club rossonero che ha riaperto le negoziazioni. La possibilità di portare Gila in maglia rossonera si sta concretizzando, dopo che il giocatore sembrava ormai vicino ad altre soluzioni in Serie A.

Quando il difensore spagnolo della Lazio sembrava ormai destinato verso altre squadre di Serie A, il Milan si è inserito nuovamente nella trattativa per portare Gila in rossonero, come riportato da Matteo Moretto su X. Il giocatore era stato accostato al Milan prima del termine della stagione come esplicita richiesta di Allegri, motivo per cui il Napoli è considerato il principale rivale per questo possibile colpo di mercato insieme all’ Atalanta, dove lo spagnolo ritroverebbe Maurizio Sarri come allenatore. Milan in pole: le cifre dell’accordo con il giocatore. Nonostante si sia inserito per ultimo nella trattativa, il Milan sembra essere un passo avanti rispetto alle dirette concorrenti grazie all’ accordo trovato tra la dirigenza e l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan, scatto per la difesa: trovato l’accordo con Gila, ora si tratta con la Lazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Final Fantasy XIV EXTRA Ep.3 - Avventure in compagnia di Nagisa e il Signor Ed

Notizie e thread social correlati

Mercato Milan Live | Accordo con Gila, ora si tratta con la LazioIl Milan ha concluso un accordo con un giocatore e ora sta trattando con un'altra squadra per un trasferimento.

Leggi anche: Il Napoli ha l’accordo con Gila, ora si tratta con la Lazio

Temi più discussi: Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpo; Gila, scatto Milan: è in pole. La Roma accelera per Greenwood, l’Inter stringe per Khalaili; Calciomercato Torino: scatto del Betis per Bernal; Da Ibrahimovic a Vlahovic, Allegri esalta gli attaccanti e ora tocca a Hojlund.

Da #GonçaloRamos a #Gila: inizia a vedersi un progetto #Milan. L’acquisto del 9 portoghese, lo scatto sullo spagnolo: ora si crea una base per #Amorim. E se restassero #Modric, #Maignan e #Rabiot... x.com

Milan, scatto per Gila! Concorrenza bruciata, Amorim decisivoIl Milan accelera con decisione per Mario Gila e adesso vede il traguardo più vicino, dopo settimane di concorrenza serrata ... milannews.it

Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpoIl Diavolo ha messo la freccia. Accelerazione dall’aria decisiva per Mario Gila, nel mirino anche di Napoli e Atalanta. ilgiorno.it