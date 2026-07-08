Migranti la stretta di FdI | ‘I condannati rimpatriati’

Notizia in breve

Il partito di destra ha presentato una proposta di legge che prevede il rimpatrio immediato di migranti condannati. La misura mira a ridurre il sovraffollamento delle carceri. Un rappresentante di un altro schieramento ha commentato che le forze politiche di destra si sfidano su posizioni più dure. La proposta di legge è stata depositata alla Camera e riguarda nuove modalità per i rimpatri dei migranti condannati.