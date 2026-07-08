Migranti la stretta di FdI | ‘I condannati rimpatriati’
Il partito di destra ha presentato una proposta di legge che prevede il rimpatrio immediato di migranti condannati. La misura mira a ridurre il sovraffollamento delle carceri. Un rappresentante di un altro schieramento ha commentato che le forze politiche di destra si sfidano su posizioni più dure. La proposta di legge è stata depositata alla Camera e riguarda nuove modalità per i rimpatri dei migranti condannati.
Per FdI la proposta di legge potrebbe risolvere parte del problema del sovraffollamento delle carceri. De Cristofaro (Avs) sostiene che Lega e Fratelli d’Italia “rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista” Fratelli d’Italia presenta alla Camera unaproposta di legge in merito alle nuove misure per i rimpatri.Lo slogan della Pdl: “Immigrato condannato, subito rimpatriato”, che racchiude il senso della proposta di legge. Un obiettivo che viene spiegato in una conferenza stampa dal capogruppo di FdI alla Camera;Galeazzo Bignami. Dunque, gli immigrati condannati “saranno rimpatriati” per scontare la pena nel Paese d’origine. Questa è una proposta che secondo il capogruppo “oggi è finalmente possibile realizzare grazie alle modifiche ottenute da Giorgia Meloni in sede europea”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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