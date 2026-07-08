Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono ancora insieme in Sicilia, dove hanno trascorso una vacanza dopo le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia è stata vista in diverse occasioni mentre si rilassava sull’isola. Non ci sono conferme ufficiali sulla presenza di Berruti al matrimonio, ma si sa che i due condividono momenti di relax in questa regione. La coppia continua a essere fotografata durante la loro vacanza.

Procede a gonfie vele la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Dopo le nozze di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, i due hanno proseguito la vacanza in Sicilia. La coppia è in barca al largo di Pantelleria insieme ad alcuni amici, tra cui Jonathan Kashanian e Nunzia De Girolamo, e ai fan sta dando prova di grande affiatamento. Ma prima di prendere il largo, l’attore ed ex fidanzato di Maria Elena Boschi ha partecipato anche alla cerimonia al castello di Xirumi? Anche se non compare mai nelle foto e nei video postati dalla sposa, pare proprio che lui fosse tra gli invitati. Giulio Berruti alle nozze di Aurora Ramazzotti. Se la domanda se Tomaso Trussardi sia stato invitato o meno alle nozze di Aurora Ramazzotti è destinata a rimanere senza risposta, la presenza di Giulio Berruti trova invece conferma. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Michelle Hunziker, vacanza d’amore in Sicilia: la verità sulla presenza di Berruti al matrimonio di Aurora

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