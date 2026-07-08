Uno studio di Sportmediaset ha rivelato che un club concorrente dell'Inter non sarebbe interessato a rilanciare un'offerta per un calciatore francese. Secondo l'esperto di mercato, questa situazione potrebbe rendere più facile il percorso dell'Inter verso l'acquisto del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sui nomi delle squadre coinvolte.

Nello Studio di Sportmediaset, il nostro esperto di mercato Daniele Miceli svela un retroscena: una concorrente dell'Inter non vorebbe rilanciare per il francese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

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