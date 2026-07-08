Micaela Ramazzotti | Che magia quando Elton John mi guardò fu un attimo solo nostro

Notizia in breve

Nel 2019, un’attrice ha narrato di essere fuggita con il figlio al concerto di Lucca. Ricorda di aver vissuto un momento speciale quando Elton John l’ha guardata, un attimo condiviso tra loro. Ha parlato delle emozioni provate ascoltando “Candle in the wind” e ha mostrato un tatuaggio dedicato a “Honky Cat”. La cantante ha descritto tutto come una “magia”.