Micaela Ramazzotti | Che magia quando Elton John mi guardò fu un attimo solo nostro
Nel 2019, un’attrice ha narrato di essere fuggita con il figlio al concerto di Lucca. Ricorda di aver vissuto un momento speciale quando Elton John l’ha guardata, un attimo condiviso tra loro. Ha parlato delle emozioni provate ascoltando “Candle in the wind” e ha mostrato un tatuaggio dedicato a “Honky Cat”. La cantante ha descritto tutto come una “magia”.
L’attrice racconta la fuga al concerto di Lucca con il figlio Jacopo nel 2019, le lacrime per “Candle in the wind”, il tatuaggio “Honky Cat”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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