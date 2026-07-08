Mi viene da piangere Angelina Mango così si commuovono tutti | l’annuncio e le foto
Per Angelina Mango è il momento di voltare definitivamente pagina. Dopo mesi complessi e un lungo periodo lontano dai riflettori, la cantante è tornata a riabbracciare il suo pubblico con una nuova energia. Il successo del tour invernale Nina canta nei teatri ha confermato quanto il legame con i fan sia rimasto intatto, mentre cresce l’attesa per la tournée estiva che la porterà in diverse città italiane tra luglio e agosto. Negli ultimi giorni l’artista ha scelto di condividere con i suoi follower un momento molto personale, ripercorrendo il cammino che l’ha accompagnata fin dall’infanzia. Attraverso i social ha pubblicato una sequenza di immagini che raccontano sedici anni della sua vita, mostrando come la musica sia stata una presenza costante sin da quando era bambina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La Rondine - Versione Angelina Mango (Cover Valentina Monica)
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Mi viene un po' da piangere Angelina Mango è tornata a farsi vedere sui social dopo un anno e mezzo di stop, e ha trovato un pubblico ancora più affezionato di prima. La cantante, reduce dal successo del tour invernale Nina canta nei teatri, si prepara ora al facebook
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