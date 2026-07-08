Per Angelina Mango è il momento di voltare definitivamente pagina. Dopo mesi complessi e un lungo periodo lontano dai riflettori, la cantante è tornata a riabbracciare il suo pubblico con una nuova energia. Il successo del tour invernale Nina canta nei teatri ha confermato quanto il legame con i fan sia rimasto intatto, mentre cresce l’attesa per la tournée estiva che la porterà in diverse città italiane tra luglio e agosto. Negli ultimi giorni l’artista ha scelto di condividere con i suoi follower un momento molto personale, ripercorrendo il cammino che l’ha accompagnata fin dall’infanzia. Attraverso i social ha pubblicato una sequenza di immagini che raccontano sedici anni della sua vita, mostrando come la musica sia stata una presenza costante sin da quando era bambina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi viene da piangere”. Angelina Mango, così si commuovono tutti: l’annuncio e le foto

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La Rondine - Versione Angelina Mango (Cover Valentina Monica)

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