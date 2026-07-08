Messi gol telecronista argentino esplode | P**a madre Leo sei la mia vita

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il video del giornalista Pablo Giralt sta facendo il giro del mondo, milioni di views per il gol del 2-2 con l'Egitto. E alle sue spalle impazziscono anche Aguero e Tevez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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GOL DO MESSI ARGENTINA X CABO VERDE | COPA DO MUNDO

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