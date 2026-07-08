Merz | La Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra

Il vertice Nato si è concluso ad Ankara, in Turchia, con i leader di 32 Paesi che hanno discusso di difesa collettiva, aiuti all’Ucraina e sicurezza euro-atlantica. Durante l’incontro, un rappresentante ha affermato che la Russia non ha possibilità di vincere il conflitto attuale. La riunione si è concentrata su strategie di rafforzamento militare e sostegno ai paesi coinvolti nel conflitto.

È terminato il vertice Nato ad Ankara,in Turchia. I leader dei 32 Paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all’Ucraina e le prospettive della sicurezza euro-atlantica. “Mosca è una minaccia, Kiev contribuisce alla nostra sicurezza” si legge nella dichiarazione finale del vertice di Ankara. “La Russia non ha alcuna chance di vincere questa guerra. Non raggiungerà gli obiettivi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ad Ankara a margine del summit della Nato, sottolineando che le promesse di sostegno finanziario a Kiev siano un segnale a Mosca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Merz and Russia: A Shift in Tone as Europe Enters a Critical Phase

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La Russia non vincerà questa guerra. Il sostegno europeo a Kyiv è incrollabile, ha dichiarato Merz durante una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si è tenuta a Danzica. x.com

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