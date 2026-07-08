Un uomo è stato arrestato per aver tentato di rubare in un negozio, ma è stato fermato da un passante che ha chiamato la polizia. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino, dove il sospetto ha cercato di allontanarsi con la merce sottratta. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, rintracciando e fermando l’uomo poco distante dal luogo dell’episodio. La merce recuperata è stata riconsegnata al negozio. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

accezioni, etimologia e storia della parola cura di Raffaele Di Pasquale? 1. Accezioni della parola “merito”La parola merito ha diversi significati, spesso collegati all’idea di valore, riconoscimento econseguenza.Valore personale o qualità positivaIndica una capacità, una virtù o un risultato che rende qualcuno degno di stima.Esempio:”Ha il merito di aver risolto il problema.”Riconoscimento per un’azione compiutaCiò che giustifica una ricompensa, un premio o un elogio.Esempio:”Ha ricevuto un premio al merito.”Responsabilità causale (positiva o negativa)Indica l’essere causa di qualcosa.Esempio:”Il merito del successo è del gruppo.”(In senso opposto: “colpa”)Giustificazione morale o giuridicaCiò che rende qualcuno degno di una ricompensa o di una conseguenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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