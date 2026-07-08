Mercoledì nel cuore Riflettori su corso Mazzini

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì si è svolto un evento nel centro della città, con un focus su corso Mazzini. L’iniziativa, parte della serie ‘Mercoledì nel Cuore’, ha dedicato l’appuntamento a ‘Il Futuro’. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e ha portato l’attenzione sulla zona e sui temi collegati al futuro, senza ulteriori dettagli sulle attività o sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il viaggio nel tempo dei ‘ Mercoledì nel Cuore ’ prosegue con l’appuntamento dedicato a ‘Il Futuro’ che accende i riflettori anche su corso Mazzini che quest’anno assume un significato ancora più profondo: l’inaugurazione del bar Chicchiamo dell’Impresa sociale CavaRei, diventa un simbolo tangibile del percorso di rinascita del centro storico, un segnale forte di rivitalizzazione che incoraggia il lavoro in corso, comune e sinergico di commercianti, associazioni e abitanti, uniti nel credere nel futuro del cuore della città. In corso Mazzini alle 17:30 si terrà proprio l’inaugurazione di Chicchiamo: l’avvio delle attività sarà celebrato con un ospite d’eccezione, il celeberrimo cuoco Giorgione, accompagnato dal DJ set di Radio Rulli Frulli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mercoled236 nel cuore riflettori su corso mazzini
© Ilrestodelcarlino.it - Mercoledì nel cuore. Riflettori su corso Mazzini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Forlì fiorisce ancora: corso Mazzini e via Ravegnana unite nel segno della rinascitaCorso Mazzini e via Ravegnana a Forlì sono state riaperte dopo lavori di ristrutturazione, con nuove pavimentazioni e arredi urbani.

Mercoledì del Cuore. Grande folla in centro: ‘movida’ lungo il corso e musica in via RegnoliMercoledì nel centro cittadino si è svolto il tradizionale evento, con una grande presenza di persone lungo il corso e in via Regnoli.

Argomenti più discussi: Mercoledì nel cuore. Riflettori su corso Mazzini; Forlì, torna il Mercoledì nel Cuore e questa volta il tema è il futuro; Con Underground spettacolo di luci, laser e dj per il Mercoledì nel cuore dedicato al futuro; Riflettori su Marina Sersale con la preview di Liminal Space.

mercoledì nel cuore riflettoriMercoledì nel cuore. Riflettori su corso MazziniQuesta sera l’inaugurazione del bar di CavaRei ’Chicchiamo’,. Musica dal vivo, laboratori, mostre e ballo anche in tutte le vie del centro. ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web