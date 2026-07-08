Mercoledì nel cuore Riflettori su corso Mazzini

Mercoledì si è svolto un evento nel centro della città, con un focus su corso Mazzini. L’iniziativa, parte della serie ‘Mercoledì nel Cuore’, ha dedicato l’appuntamento a ‘Il Futuro’. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e ha portato l’attenzione sulla zona e sui temi collegati al futuro, senza ulteriori dettagli sulle attività o sui soggetti coinvolti.

Il viaggio nel tempo dei ‘ Mercoledì nel Cuore ’ prosegue con l’appuntamento dedicato a ‘Il Futuro’ che accende i riflettori anche su corso Mazzini che quest’anno assume un significato ancora più profondo: l’inaugurazione del bar Chicchiamo dell’Impresa sociale CavaRei, diventa un simbolo tangibile del percorso di rinascita del centro storico, un segnale forte di rivitalizzazione che incoraggia il lavoro in corso, comune e sinergico di commercianti, associazioni e abitanti, uniti nel credere nel futuro del cuore della città. In corso Mazzini alle 17:30 si terrà proprio l’inaugurazione di Chicchiamo: l’avvio delle attività sarà celebrato con un ospite d’eccezione, il celeberrimo cuoco Giorgione, accompagnato dal DJ set di Radio Rulli Frulli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Mercoledì nel cuore. Riflettori su corso MazziniQuesta sera l’inaugurazione del bar di CavaRei ’Chicchiamo’,. Musica dal vivo, laboratori, mostre e ballo anche in tutte le vie del centro. ilrestodelcarlino.it

Torna la 32a #FestaDellaMusica, che mette al centro dei riflettori la musica corale e le bellezze paesaggistiche e architettoniche italiane. Il cuore pulsante dell'evento sarà L'Aquila, che ospiterà anche il concerto finale di stasera. Tutte le info: bit.ly/FDMusica_2 x.com