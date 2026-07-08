Il Napoli ha inserito 25 calciatori nella lista dei cedibili, tra giovani promettenti e giocatori con meno spazio in rosa. La decisione riguarda le uscite per alleggerire la rosa e fare spazio a nuovi acquisti. La lista comprende vari profili, alcuni dei quali sono stati già messi in vendita o in prestito. La società sta lavorando per trovare nuove sistemazioni a questi giocatori entro la fine del mercato.

Il Napoli prepara una rivoluzione nelle uscite: ben 25 calciatori sono finiti nella lista dei cedibili secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, tra giovani prospetti e profili da alleggerire. La lista nera: da Olivera a Lukaku, chi parte davvero. La rosa azzurra è gonfia. Manna ha identificato 25 elementi destinati a lasciare il club nell’imminente finestra di mercato: Ferrante, D’Avino, Obaretin, Marianucci, Hasa, Zerbin, Coli Saco, Giovane, Lukaku, Lindstrom, Rao, Sgarbi, Olivera, Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Folorunsho, Cajuste, Iaccarino, Russo, Barido, Ngonge, Cheddira, Ambrosino, Vigliotti e Cioffi. Profili eterogenei per esperienza e valore, ma accomunati da una certezza: il Napoli intende ridimensionare drasticamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, quanto lavoro per Manna: tutti i nomi dei 25 esuberi da piazzare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Napoli Manna Piazza 2 Rinnovi Top! Firma in Arrivo!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli, Manna a Milano: vuole piazzare 4 esuberiUn dirigente del Napoli si trova a Milano per cercare di cedere almeno quattro giocatori considerati esuberi.

Napoli, Allegri chiede a Manna di accelerare: tra esuberi e valutazioni sono 20 i nomi in bilicoIl direttore sportivo sta spingendo per vendere almeno dieci giocatori prima del ritiro estivo, tra cui Cajuste, Folorunsho e Lindström.

Temi più discussi: Università Parthenope, il rettore Garofalo: rinnoviamo l'offerta formativa per incontrare il mercato del lavoro; CALCIOMERCATO NAPOLI, ROSA EXTRALARGE: MANNA PREPARA LE CESSIONI; Mercato Napoli, c'è un 'problema' per Manna e Allegri: a oggi non c'è posto nelle liste!; MERCATO - Romano: Napoli al lavoro per il rinnovo di Vergara, non è mai stato vicino alla cessione.

MERCATO - Romano: Napoli al lavoro per il rinnovo di Vergara, non è mai stato vicino alla cessione ift.tt/90X4MpQ x.com

Napoli, patto tra Allegri e De Laurentiis: prima le cessioni, poi il mercatoIl nuovo progetto del Napoli parte dall'intesa tra De Laurentiis e Allegri: priorità alla valorizzazione della rosa e alle cessioni prima dei nuovi acquisti. tuttojuve.com

Fava: Allegri deve valutare l’attacco. Sono contento, De Laurentiis ha scelto un allenatore vincenteDINO FAVA, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da Nap ... msn.com