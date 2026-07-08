Nel mercato attuale ci sono più giocatori di alto livello svincolati rispetto al passato, tra cui alcuni di grande esperienza. La nostra formazione ideale include un centrocampista brasiliano ancora in attività con la nazionale e un attacco composto da tre attaccanti di spicco. La formazione non prevede il centrocampista di rilievo che avrebbe potuto essere Modric, sostituito da un altro mediano di livello internazionale.

Al posto del rossonero schieriamo Casemiro, ancora centrale nel Brasile, il tridente è di grande qualità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mercato, mai così tanti svincolati di valore: la nostra top 11… senza Modric

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