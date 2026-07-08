Mercati Sogemi | Completate le opere Pnrr

Notizia in breve

Sogemi, società che gestisce il mercato alimentare di Milano e i mercati di quartiere, ha concluso gli interventi finanziati con il Pnrr. Gli interventi sono stati realizzati e completati recentemente. Le opere riguardano lavori di miglioramento e ampliamento delle strutture, finanziati con fondi pubblici. La società ha annunciato la fine dei lavori senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.