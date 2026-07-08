Mercati Sogemi | Completate le opere Pnrr
Sogemi, società che gestisce il mercato alimentare di Milano e i mercati di quartiere, ha concluso gli interventi finanziati con il Pnrr. Gli interventi sono stati realizzati e completati recentemente. Le opere riguardano lavori di miglioramento e ampliamento delle strutture, finanziati con fondi pubblici. La società ha annunciato la fine dei lavori senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.
Sogemi, società partecipata dal Comune proprietaria e gestore del mercato alimentare di Milano e dei mercati di quartiere, ha completato gli interventi finanziati con il Pnrr. I fondi messi a disposizione dal Masaf col Decreto ministeriale 5 agosto 2022 da 150 milioni per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, hanno permesso a Sogemi di avere accesso a un finanziamento di 10 milioni di euro per realizzare un piano di interventi di oltre 17 milioni di euro finalizzati a realizzare un’infrastruttura logistica mercatale di 25 mila mq; sviluppare una piattaforma digitale Foody Digital Market - per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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