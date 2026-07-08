Meno fondi e gestiti male per l’edilizia scolastica | la Corte dei Conti boccia il ministero dell’Istruzione

La Corte dei Conti ha bocciato il ministero dell’Istruzione e del Merito sulla gestione dei fondi per l’edilizia scolastica. Sono stati ridotti i finanziamenti destinati al Fondo unico, e la gestione di questi fondi è risultata inadeguata. La valutazione si basa su una carenza di risorse e su errori nella gestione delle risorse disponibili. La relazione evidenzia che i fondi destinati alla sicurezza degli edifici scolastici sono stati insufficienti e mal impiegati.

La Corte dei Conti, boccia il ministero dell’Istruzione e del Merito, sul tema della sicurezza dell’edilizia scolastica: meno soldi per il Fondo unico destinato a questo capitolo e pure mal gestiti. Risultato? Molti dei nostri istituti continuano a non avere un certificato di agibilità o di prevenzione incendi. A dirlo è la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025 presentata nei giorni scorsi dalle sezioni riunite in sede di controllo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato. Centinaia di pagine che hanno preso in esame i numeri di ogni ministero con un focus, in particolare, su Scuola e Sanità. I giudici dell’organo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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