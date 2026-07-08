Meloni vino e cibo Made in Italy | la forza di un primato produttivo e qualitativo La promessa | sempre accanto a chi rende grande il Paese

Il governo ha annunciato stanziamenti record per sostenere il settore alimentare e vinicolo, eliminando barriere ideologiche. La misura mira a rafforzare la produzione e la qualità del Made in Italy, con un impegno a proteggere l’identità e la sovranità alimentare del paese. La promozione riguarda sia il vino che i prodotti gastronomici, considerati pilastri dell’economia nazionale. Nessuna indicazione di nomi o enti coinvolti, solo interventi concreti a sostegno del settore.

Stanziamenti record e stop alle barriere ideologiche in difesa dell’orgoglio e della qualità del nostro Made in Italy, dal vino alla cucina. Il connubio tra identità, sovranità alimentare e sviluppo economico si conferma il baricentro dell’azione dell’esecutivo. Nel suo indirizzo di saluto inviato all’assemblea dell’ Unione italiana vini ( Uiv ), intitolata O ltre l’Atlantico: l’Europa ridisegna i propri confini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato con fermezza la centralità strategica del comparto vitivinicolo e agroalimentare, delineando i contorni di una difesa intransigente dell’eccellenza nazionale contro ogni deriva burocratica e demagogica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Il Made in Italy conquista il mondo: siamo quarti nell'export - Re Start 15/04/2026

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