Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia rispetta gli impegni presi con la NATO, ma sottolinea che lo fa alle proprie condizioni. Ha parlato di difesa dell’interesse nazionale, solidità dell’Alleanza e unità dell’Occidente, mantenendo un tono che evidenzia anche dignità e fierezza. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza riferimenti a eventi specifici o decisioni recenti.

AGI - "La difesa dell'interesse nazionale", "la solidità dell'Alleanza", "l'unità dell'Occidente", ma anche "dignità e testa alta". Giorgia Meloni lascia il vertice Nato di Ankara rivendicando una linea che, assicura, non cambia: nessun ripensamento nei rapporti con gli Stati Uniti, nessuna modifica alla posizione italiana sull'utilizzo delle basi per eventuali operazioni contro l' Iran, sostegno all' Ucraina che proseguirà anche sul fronte delle forniture militari, aumento delle spese per difesa e sicurezza ma solo "in modi, tempi e priorità decisi da Roma" e senza sacrificare servizi essenziali in bilancio. Meloni: "Gli investimenti per la difesa devono rimanere in Italia" . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Sulla Nato rispettiamo gli impegni ma alle nostre condizioni"

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08 LUGLIO 2026 - ROMA: MELONI: RISPETTIAMO GLI IMPEGNI DELLA NATO, MA DECIDIAMO NOI TEMPI

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