Meloni | Ridicolo dire che si chiudono gli ospedali per comprare i carri armati | Video

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della Difesa ha affermato che è ridicolo sostenere che gli ospedali vengano chiusi per finanziare l’acquisto di carri armati. Ha sottolineato la necessità di aumentare la spesa in difesa e sicurezza, senza però ridurre fondi ad altri settori considerati altrettanto importanti. Ha aggiunto che l’obiettivo è trovare un equilibrio tra le diverse priorità, senza compromettere le risorse per servizi essenziali.

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“Io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto ampio di difesa e sicurezza. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio, perché l’unica cosa che non farò e che non sono disposta a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un’Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola, perché è per me un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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