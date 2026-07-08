Al termine del vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha dichiarato che l'Alleanza Atlantica si presenta unita e determinata a rafforzarsi. Ha evidenziato la volontà condivisa di consolidare il ruolo dell’organizzazione di fronte alle sfide internazionali. Nessun dettaglio sui piani specifici o sulle decisioni prese durante l’incontro.

Al termine del vertice della Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la compattezza dell'Alleanza Atlantica, sottolineando la volontà comune di rafforzarne il ruolo di fronte alle sfide dello scenario internazionale. "La Nato è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi", ha dichiarato la premier nel corso della conferenza stampa conclusiva del summit, evidenziando il clima di coesione emerso durante i lavori tra i Paesi membri. La premier, poi, ha specificato che "Vogliamo rispettare gli impegni" sulle spese per la difesa, "lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "La Nato è un'alleanza unita e determinata a rafforzarsi"

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