Nato Meloni | Spagna fuori? Non positivo lavorare per rafforzare l' Alleanza

Il premier ha commentato l'indiscrezione riguardante una presunta email del Pentagono che suggerirebbe l'esclusione della Spagna dalla NATO. Ha affermato che tale notizia non è positiva e ha sottolineato l'importanza di lavorare per rafforzare l'alleanza tra i paesi membri. La dichiarazione è arrivata in risposta alle voci circolate nelle ultime ore sul possibile allontanamento di uno degli alleati dall'organizzazione militare.

Home > Politica > Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" Come giudica l’indiscrezione sulla mail del Pentagono che vorrebbe la Spagna fuori dalla Nato? “Non positivamente. Penso che la Nato debba rimanere unita. Penso che sia un elemento di forza che abbiamo nel contesto, che dobbiamo lavorare per rafforzarla”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro. Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" 25 Aprile, Ronzulli: "Vannacci? Chi non lo festeggia non è un democratico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" Nato, Meloni: Spagna fuori Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza Notizie correlate Usa fuori dalla Nato? Gli articoli chiave per comprendere la fase attuale dell’Alleanza. Scrive AlliSe, da un lato, siamo ormai abituati alle esternazioni del presidente americano, sempre alla rincorsa di un consenso che scivola costantemente verso... Leggi anche: Energia, Assogasliquidi-Federchimica: "AccelerateEu positivo per rafforzare autonomia europea" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uomo di 46 anni trovato morto sull'A21: il corpo vicino al casello, mistero sulle cause. Perché era fuori dall'auto?; LIVE | Altre tre settimane di tregua in Libano, la guerra è in stallo. Trump vorrebbe la Spagna fuori dalla Nato, la risposta di Sanchez; Inaugurata la nuova rotatoria sulla SP1 a Borgo Riccio: più sicurezza e meno traffico per Giugliano, Qualiano e Villaricca. Meloni: Non ho sentito Trump. E la Spagna fuori dalla Nato è un erroreLa premier precisa anche che Putin dovrebbe fare qualche passo verso di noi, in un eventuale suo rientro nel G20. Meloni chiede anche che rimanga una presenza internazionale al confine tra Israele ... rainews.it Nato, Meloni: Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza(LaPresse) Come giudica l'indiscrezione sulla mail del Pentagono che vorrebbe la Spagna fuori dalla Nato? Non positivamente. Penso che la Nato debba rimanere unita. Penso che sia ... ilmattino.it Punire la Spagna con la sospensione dalla Nato per il suo mancato sostegno alle operazioni degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran: è quanto si legge in una mail interna del Pentagono dalla Reuters sul suo sito. Nella mail in cui vengono dettagliate una ser x.com La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice dell’Ue a Cipro ha dichiarato che non vede “positivamente” la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato: “Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell’All facebook