Nato Meloni | Spagna fuori? Non positivo lavorare per rafforzare l' Alleanza

Da lapresse.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier ha commentato l'indiscrezione riguardante una presunta email del Pentagono che suggerirebbe l'esclusione della Spagna dalla NATO. Ha affermato che tale notizia non è positiva e ha sottolineato l'importanza di lavorare per rafforzare l'alleanza tra i paesi membri. La dichiarazione è arrivata in risposta alle voci circolate nelle ultime ore sul possibile allontanamento di uno degli alleati dall'organizzazione militare.

Home > Politica > Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" Come giudica l’indiscrezione sulla mail del Pentagono che vorrebbe la Spagna fuori dalla Nato? “Non positivamente. Penso che la Nato debba rimanere unita. Penso che sia un elemento di forza che abbiamo nel contesto, che dobbiamo lavorare per rafforzarla”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro. Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" 25 Aprile, Ronzulli: "Vannacci? Chi non lo festeggia non è un democratico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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