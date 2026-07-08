Meloni dribbla Trump con ‘rapporti cordiali’

Giorgia Meloni è arrivata con qualche minuto di ritardo e si è seduta allo stesso tavolo di Donald Trump durante la cena dei leader. La serata non prevedeva cene intime, e i due non sono stati seduti fianco a fianco, ma si sono incrociati in un incontro che ha suscitato attenzione dopo giorni di tensione.

L’arrivo all’ultimo con qualche minuto di ritardo, poiGiorgia Meloni si siede alla cena dei leader allo stesso tavolo di Donald Trump. Nessuna cena a lume di candele, non sono uno accanto all’altra, ma è l’incrocio tanto atteso dopo giorni di alta tensione. E ilgelo non sembra essere calatodopo l’ultima uscita insensata sganciata dal presidente a stelle e strisce anche ad Ankara contro il premier e gli altri alleati del Vecchio Continente. Un’atmosfera spinosa che si intuisce nelle poche parole pronunciate da Meloni davanti ai giornalisti quando torna in hotel in tarda serata. Interpellata sul tycoon, infatti, una frase che racchiude tutto senza sbavature: “Rapporti cordiali“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La PREMIER Meloni risponde a Trump: ALLIBITA

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