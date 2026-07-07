Dopo la cena con i leader della Nato ad Ankara, Giorgia Meloni ha dichiarato che i rapporti con l’ex presidente degli Stati Uniti sono stati cordiali. La premier italiana si è fermata per parlare con i giornalisti mentre tornava in hotel. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della conversazione o sugli eventuali temi discussi tra i due.

“Come è andata con Trump? Rapporti cordiali”. Lo ha affermato Giorgia Meloni rientrando in hotel ad Ankara, in Turchia, dopo la cena con i leader della Nato. La presidente del Consiglio era al tavolo con il leader degli Stati Uniti, con il padrone di casa Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer. “Se c’è stato un chiarimento? Vi ho già risposto”, ha aggiunto la numero uno di Palazzo Chigi. I rapporti tra lei e il tycoon si sono raffreddati quando il governo italiano ha deciso negare a Washington l’uso della base militare di Sigonella durante la guerra tra Usa e Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Meloni: "Come è andata con Trump? Rapporti cordiali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni al vertice Nato: Con Trump rapporti cordiali

Notizie e thread social correlati

Meloni dopo l’incontro (anche) con Trump ad Ankara: “Com’è andata? Rapporti cordiali”Dopo un incontro a Ankara con i leader della NATO, tra cui il presidente degli Stati Uniti, la presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti...

Leggi anche: Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video

Temi più discussi: Il Belgio espelle Trump (e perché Trump ha rotto con Meloni); Intervento del Presidente Meloni all'evento del MIM Gli studenti italiani in Europa; Meloni prenota il Quirinale e socchiude a Vannacci; Legge elettorale, nodo preferenze nella maggioranza: slitta il voto.

Non è andata a sostituire la sorella, Arianna Meloni a Villa Taverna, alla festa per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, è andata come sono andata sempre, anche negli anni scorsi. I nostri rapporti con gli Usa sono e restano for... x.com

Freddi convenevoli. Meloni al tavolo con Trump: Com'è andata? Rapporti cordialiLa premier arriva in ritardo alla cena dei leader Nato. Poi il gelo con il presidente americano dopo i recenti attacchi. Incontro tra Tajani e Rubio ad Ankara ... huffingtonpost.it

Meloni: come è andata con Trump? Rapporti cordialiRedazione 7 Luglio 2026, 22:34 Ankara, 7 lug. (askanews) – Come è andata con ... msn.com