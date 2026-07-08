Meeting Sport Solidarietà | gli highlights della giornata su Sportface

Da sportface.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro ha accolto il 37° Meeting “Sport e Solidarietà”, con atleti di 30 nazioni in gara davanti a oltre 3200 spettatori. La giornata ha visto diverse discipline sportive, con numerosi atleti che hanno conquistato medaglie e record. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel tardo pomeriggio. La cerimonia di chiusura ha premiato i vincitori, con la presenza di diverse autorità locali.

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Lo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro ha ospitato il 37° Meeting “Sport e Solidarietà”, riunendo atleti di 30 nazioni davanti a oltre 3200 spettatori. La manifestazione, organizzata dalla Nuova Atletica dal Friuli, si è confermata un appuntamento di grande rilevanza per i circuiti World Athletics ed European Athletics. Anche quest’anno l’evento ha unito le grandi stelle dello sport globale e i protagonisti delle categorie speciali in un unico momento condiviso e ricco di significato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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