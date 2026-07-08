Medicina predittiva | la nuova frontiera della fertilità ridisegna la PMA

Una coppia ha ottenuto il via libera per una fecondazione assistita dopo aver seguito un percorso di medicina predittiva, che ha permesso di valutare con precisione le possibilità di successo. La procedura si basa su analisi genetiche e test personalizzati per individuare eventuali ostacoli alla fertilità. Grazie a questa strategia, le cliniche di riproduzione assistita stanno sempre più orientando le terapie sulla base di dati specifici, riducendo i tentativi falliti e ottimizzando le risorse.

La medicina della riproduzione guarda sempre più alla prevenzione e alla personalizzazione delle cure. L’obiettivo non è più soltanto intervenire quando emerge un problema di infertilità, ma individuare in anticipo i segnali biologici che possono prevedere le probabilità di successo di una gravidanza e orientare diagnosi e trattamenti sempre più mirati. È questo uno dei temi centrali dell’ESHRE 2026 (European Society of Human Reproduction and Embryology), in corso a Londra dal 5 all’8 luglio, dove biologia molecolare e intelligenza artificiale si incontrano per comprendere meglio le primissime fasi dello sviluppo embrionale. “In uno scenario... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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