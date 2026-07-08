Il Tribunale di Catania ha assolto Medici Senza Frontiere dall’accusa di aver violato le norme sui rifiuti a bordo della nave Aquarius, attiva nel Mediterraneo centrale tra il 2016 e il 2018. La decisione ha evidenziato che il processo ha compromesso le operazioni di soccorso in mare. La nave era stata coinvolta in un procedimento legale riguardante la gestione dei rifiuti durante le missioni di salvataggio.

Il Tribunale di Catania ha assolto la ong Medici Senza Frontiere dalle accuse relative alla gestione dei rifiuti a bordo della nave di ricerca e soccorso Aquarius, operativa nel Mediterraneo centrale dal 2016 al 2018. Quattordici persone erano imputate perché accusate di scaricato rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, in maniera indifferenziata come se fossero rifiuti urbani in undici porti italiani: Trapani, Pozzallo, Augusta, Catania, Messina, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Corigliano Calabro, Napoli, Salerno e Brindisi. Dopo una fase di indagine durata dal 2017 al 2021 e un processo ancora più a lungo (2021-2026), il Tribunale di Catania ha adesso accertato che tutte le attività legate all’Aquarius, comprese le operazioni portuali e lo smaltimento dei rifiuti, erano conformi alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Medici Senza Frontiere assolta: la nave Aquarius non violò le norme sui rifiuti. “Processo ha compromesso il soccorso in mare”

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