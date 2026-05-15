’TodiFiorita’ a sorpresa Con Medici Senza Frontiere
A Todi, tra le bancarelle di fiori e le essenze delle piante aromatiche, si svolge la manifestazione “TodiFiorita”. Da oggi fino a domenica 17, tra le esposizioni di fiori e prodotti locali, si nota anche la presenza di Medici Senza Frontiere. La loro presenza si distingue tra le altre attività e iniziative del evento, attirando l’attenzione di visitatori e partecipanti. La presenza dell’organizzazione umanitaria si inserisce nel contesto della manifestazione, senza influenzarne direttamente le caratteristiche principali.
TODI – Tra rose antiche e profumo di erbe aromatiche, la presenza a "TodiFiorita", da oggi a domenica 17, di Medici Senza Frontiere può sorprendere a uno sguardo superficiale. Eppure la scelta di ospitare una delle più note organizzazioni umanitarie internazionali all’interno della manifestazione dedicata alle eccellenze florovivaistiche vuole lanciare un messaggio preciso: la cura non riguarda solo il paesaggio e la bellezza dei luoghi, ma anche le persone. Accanto agli stand e agli allestimenti botanici, lo staff sarà presente per sensibilizzare su quanto sta accadendo nel Medio Oriente e in tutti i siti di guerra come Sudan, Congo e Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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