’TodiFiorita’ a sorpresa Con Medici Senza Frontiere

A Todi, tra le bancarelle di fiori e le essenze delle piante aromatiche, si svolge la manifestazione “TodiFiorita”. Da oggi fino a domenica 17, tra le esposizioni di fiori e prodotti locali, si nota anche la presenza di Medici Senza Frontiere. La loro presenza si distingue tra le altre attività e iniziative del evento, attirando l’attenzione di visitatori e partecipanti. La presenza dell’organizzazione umanitaria si inserisce nel contesto della manifestazione, senza influenzarne direttamente le caratteristiche principali.

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TODI – Tra rose antiche e profumo di erbe aromatiche, la presenza a "TodiFiorita", da oggi a domenica 17, di Medici Senza Frontiere può sorprendere a uno sguardo superficiale. Eppure la scelta di ospitare una delle più note organizzazioni umanitarie internazionali all’interno della manifestazione dedicata alle eccellenze florovivaistiche vuole lanciare un messaggio preciso: la cura non riguarda solo il paesaggio e la bellezza dei luoghi, ma anche le persone. Accanto agli stand e agli allestimenti botanici, lo staff sarà presente per sensibilizzare su quanto sta accadendo nel Medio Oriente e in tutti i siti di guerra come Sudan, Congo e Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’TodiFiorita’ a sorpresa. Con Medici Senza Frontiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Biblioteca vivente con i Medici senza frontiere One Piece, Chopper diventa ambasciatore ufficiale di Medici Senza FrontiereQuando la finzione incontra la realtà, nascono collaborazioni che vanno oltre l'intrattenimento: è il caso di One Piece, che attraverso uno dei suoi...