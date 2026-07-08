il pomeriggio di Canale 5 subirà un’importante riorganizzazione. Far Away perderà il doppio episodio quotidiano e tornerà alla formula con una sola puntata al giorno. Al suo posto arriverà Be My Sunshine, che conquisterà uno spazio fisso dal lunedì al venerdì. Ecco tutti i dettagli del nuovo palinsesto e cosa cambia per le serie turche più amate dal pubblico. Nuova rivoluzione nel daytime estivo di Canale 5. A partire da lunedì 13 luglio, il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset subirà una significativa riorganizzazione che coinvolgerà alcune delle serie turche più seguite dal pubblico italiano. Negli ultimi anni le dizi hanno conquistato uno spazio sempre più importante nella programmazione televisiva italiana, diventando uno dei punti di forza della rete soprattutto durante il periodo estivo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Uominiedonnenews.it - Mediaset Cambia Tutto: Far Away Penalizzata!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Canale 5 cambia tutto: arrivano nuove soap turche e fiction europee per lestate 2026

Notizie e thread social correlati

Forbidden fruit, cambia tutto a giugno: la decisione di MediasetA partire da giugno, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione di Forbidden Fruit.

Italia 1 cambia tutto: Cruciani e Gentili per la nuova rivoluzione MediasetItalia 1 annuncia una revisione della sua programmazione, con Cruciani e Gentili come figure centrali.

Temi più discussi: Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 9 luglio: Kadir inizia a lavorare in cantiere; Italia 1 cambia tutto: Giuseppe Cruciani e Veronica Gentili nel piano Mediaset?; Tutto per la mia famiglia, puntata oggi 6 luglio; Tutto per la mia famiglia, puntata oggi 3 luglio.

#TemptationIsland cambia programmazione: Mediaset sposta le puntate per evitare i Mondiali. Le prossime serate su Canale 5: - Mercoledì 8 luglio: terza puntata - Lunedì 13 luglio: quarta puntata - Lunedì 20 luglio: quinta puntata x.com

Tutto per la mia famiglia raddoppia su Canale 5: cambio programmazione dal 29 giugnoNuova variazione di palinsesto a Mediaset. La rete di Piersilvio Berlusconi ha scelto di premiare Tutto per la mia famiglia, che sta ottenendo ascolti sempre più alti su Canale 5. La dizi turca andrà ... it.blastingnews.com

Canale 5 cambia il pomeriggio: arriva Tutto per la mia famiglia. Il palinsesto delle serie turche e i nuovi orariMediaset continua ad assestare il proprio palinsesto in vista dell’estate. Per una dizi che esce dal daytime, ce n’è un’altra che entra: le serie turche mantengono la loro centralità nel pomeriggio di ... ilmessaggero.it