Anche Telese Terme sarà tappa del Mc Donald’s job tour, il ‘giro d’Italia’ che il noto marchio di fast food svolge in tutta la Penisola per reclutare nuove leve da i serire nel proprio staff operativo. È prevista in autunno l’apertura del nuovo fast food della provincia di Benevento, che sorgerà in via Lagni nella cittadina termale. Circa 30 saranno i nuovi posti di lavoro. Comunicato Stampa L’amministrazione comunale punta a fronteggiare l’aumento di traffico e presenze legato al periodo. Fu il primo europeo ad accingersi in questo tipo di navigazione, doppiando Capo di Buona. Comunicato Stampa L’evento organizzato dalla Pro Loco punta a custodire e tramandare una delle ricette. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mc Donald’s job tour, al via le assunzioni a Telese Terme

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March job gains outshine forecasts, but war clouds the future

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