Telese apertura del Mc Donald’s prevista per fine settembre

A Telese si attende l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s, prevista per la fine di settembre. L’insediamento sarà in via Lagni e rappresenta un investimento nel settore della ristorazione della cittadina termale. L’apertura porterà nuove opportunità di lavoro e più punti di ristoro per i residenti e i visitatori. La struttura sarà strutturata secondo gli standard aziendali e si inserirà nel panorama commerciale locale.

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A fine settembre aprirà ufficialmente a Telese Terme un nuovo ristorante McDonald’s, confermando il percorso di espansione del colosso della ristorazione anche nelle aree interne del Sannio. La nuova struttura sorgerà in via Lagni. L’arrivo del marchio internazionale rappresenta un investimento rilevante per la cittadina termale, sia sotto il profilo economico che occupazionale. Secondo le informazioni diffuse nelle scorse settimane, il nuovo punto vendita dovrebbe generare circa cinquanta posti di lavoro, con particolare attenzione alle candidature provenienti da Telese Terme e dai comuni limitrofi. La conferma dell’imminente apertura arriva anche dagli annunci di selezione pubblicati da McDonald’s Italia?, che ha già avviato la ricerca di figure professionali per il nuovo ristorante telesino.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, apertura del Mc Donald’s prevista per fine settembre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Apre il 35esimo Mc Donald's in provincia di Torino: indirizzo, taglio del nastro e orari Pasti gratis da Mc Donald’s per la CaritasGROSSETO La solidarietà e la vicinanza al territorio tornano protagoniste a Grosseto attraverso una nuova iniziativa di sostegno alimentare che vede...