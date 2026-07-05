Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, lo spazio estivo Light a Campo di Marte ha subito atti di minaccia e insulti da parte di gruppi non identificati, che hanno anche promesso ritorsioni. La situazione ha causato scompiglio tra i partecipanti, che si sentono soli e insicuri. La gestione dello spazio ha segnalato che negli ultimi giorni si sono verificati comportamenti disturbanti, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Dopo giorni di tensione, la situazione è degenerata nella notte tra il 4 e il 5 luglio. «Ci hanno minacciato, insultato e promesso che ce l’avrebbero fatta pagare». A parlare è lo staff dello spazio estivo Light all’interno dei giardini Niccolò Galli, che nelle prossime ore denuncerà l’accaduto ai carabinieri della stazione di Campo di Marte a Firenze dopo l’ultimo episodio che avrebbe visto protagonisti due uomini nordafricani con un cane che ringhiava senza guinzaglio. Secondo il racconto dello staff del Light, i due avventori si sarebbero presentati al chiosco ben oltre l’orario di chiusura, pretendendo di essere serviti. Al rifiuto del personale, che aveva già chiuso il bar, avrebbero reagito con minacce, fino a quando uno dei due avrebbe anche afferrato un dipendente per un braccio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, l'allarme dello spazio estivo Light a Campo di Marte: «Ci minacciano e creano scompiglio, ci sentiamo soli»

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