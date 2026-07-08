Mario Adinolfi, candidato sindaco a Prato, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dalla Procura di Roma. L’accusa riguarda reati di truffa ed evasione fiscale. La decisione è stata presa questa mattina, 8 luglio 2026.

Prato, 8 luglio 2026 – Si chiude bruscamente la parabola politica e professionale di Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito questa mattina, 8 luglio, agli arresti domiciliari su ordine della Procura di Roma. L’accusa è pesante: truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo della raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. adinolfi candidato sindaco a prato popolo della famiglia con le iene La candidatura a sindaco di Prato. Un’operazione, quella condotta dalla Guardia di Finanza, che riporta d’attualità la figura del giornalista romano proprio in terra toscana, dove la scorsa primavera fa aveva tentato, senza successo, la scalata a Palazzo comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arrestato Mario Adinolfi, è stato candidato sindaco a Prato. Ora è ai domiciliari per truffa ed evasione

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Mario Adinolfi - Sarò candidato a sindaco di Prato (30.03.26)

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