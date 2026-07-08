Mario Adinolfi agli arresti domiciliari | l’accusa è pesantissima cosa gli contesta la Procura di Roma

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. La procura ha contestato al soggetto reati di truffa ed evasione fiscale. L’indagine riguarda presunti illeciti legati a pratiche finanziarie e fiscali. Nessuna altra informazione sulle accuse o sulle eventuali misure cautelari è stata resa pubblica.

Mario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Al giornalista e leader del Popolo della Famiglia vengono contestati i reati di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza su richiesta dei magistrati che coordinano l’inchiesta. Al centro delle indagini c’è il cosiddetto sistema della scommessa collettiva, un meccanismo attraverso il quale sarebbero stati raccolti fondi da privati con la promessa di ottenere rendimenti attraverso scommesse sportive. Secondo gli investigatori, diversi investitori non avrebbero mai recuperato le somme versate, dando origine alle denunce che hanno fatto partire l’inchiesta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Adinolfi arrestato con unaccusa tremenda: ora rischia davvero grosso

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l’accusa riguarda un sistema di scommesse collettiveUn giornalista e politico noto per aver fondato un partito ultraconservatore è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed...

Mario Adinolfi agli arresti domiciliari: le accuseUn uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto un reato.

Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari.

Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la procura di Roma, ricostruisce il quotidiano, il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mi x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Mario Adinolfi gripen i Rom anklagad för kollektivt vadslagning.Mario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari a Roma: l'inchiesta riguarda una presunta 'scommessa collettiva' che avrebbe raccolto milioni e una contestata evasione fiscale di circa 400 mila ... notizie.it

Scommesse sportive, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleIl giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza ne ... tpi.it