Mario Adinolfi agli arresti domiciliari | l’accusa è pesantissima cosa gli contesta la Procura di Roma

Da cinemaserietv.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. La procura ha contestato al soggetto reati di truffa ed evasione fiscale. L’indagine riguarda presunti illeciti legati a pratiche finanziarie e fiscali. Nessuna altra informazione sulle accuse o sulle eventuali misure cautelari è stata resa pubblica.

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Mario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Al giornalista e leader del Popolo della Famiglia vengono contestati i reati di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza su richiesta dei magistrati che coordinano l’inchiesta. Al centro delle indagini c’è il cosiddetto sistema della scommessa collettiva, un meccanismo attraverso il quale sarebbero stati raccolti fondi da privati con la promessa di ottenere rendimenti attraverso scommesse sportive. Secondo gli investigatori, diversi investitori non avrebbero mai recuperato le somme versate, dando origine alle denunce che hanno fatto partire l’inchiesta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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