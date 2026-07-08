Maresca | Il Grand Winner è traguardo di una carriera intera Il lavoro è il segreto per crescere

Un atleta con più di dieci anni di esperienza nel karate ha ottenuto il titolo di Grand Winner. Durante una competizione recente, ha conquistato il riconoscimento, dichiarando che il successo deriva dal lavoro costante. Ha aggiunto che il traguardo rappresenta il risultato di una carriera dedicata e di impegno continuo. La vittoria è stata celebrata come il punto più alto di un percorso di crescita nel settore.

Roma – Oltre 10 anni nel karate che conta e con quella voglia di tatami e di vittorie che lo ha sempre contraddistinto. Luca Maresca è un campione azzurro che ha in bacheca tantissime medaglie e tantissime emozioni vissute e con la squadra delle Fiamme Oro tatuata sul cuore e sempre difesa e resa orgogliosa dal suo talento unico e carattere determinato, in gara. Reduce di una vittoria storica per la categoria italiana dei 67 kg, con il Trofeo WKF del Grand Winner in palmares, appena ottenuto a coronare una stagione incredibile, l’Azzurro sogna ancora e non smette di puntare a bellissimi obiettivi sportivi. D’altronde, quel suo kumite grintoso e mai domo lo rende uno dei campioni più importanti della Nazionale Italiana e ormai da tanti anni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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