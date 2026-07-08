Marenia al Parco Ciro Plebe | Dialoghi d’autore al via oggi

Un altro appuntamento di Marenia è alle porte. Al via oggi, al Parco Ciro Plebe di piazza dei Fiori a Tirrenia, la rassegna letteraria " Dialoghi d’Autore ", promossa dall’assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa in collaborazione con la Libreria Pellegrini e la Libreria Fogola di Pisa. Ad inaugurare il ciclo di incontri sarà Paolo Gulisano, con ‘La letteratura della gioia: Tolkien, Lewis e Guareschi’. Domani sarà invece protagonista Claudio Velardi con il libro ‘Siamo stati iscritti al PCI’. "Con Dialoghi d’Autore - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - entra nel vivo il cartellone di Marenia 2026, che anche quest’anno conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proporre un’estate che affianchi agli spettacoli occasioni di incontro, divertimento e riflessione e crescita culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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