Un dj non vedente di 39 anni ha raccontato che i dischi sono stati la sua principale risorsa, una passione nata quando aveva sei anni. Attualmente lavora come centralinista e vive con la compagna. La sua storia si concentra sulla scoperta precoce della musica e sull'importanza dei dischi nella sua vita.

Marco Lemmetti ha 39 anni, un lavoro da centralinista, una compagna, e una passione per la musica che ha scoperto da piccolo, da quando aveva sei anni. Passione che ha coltivato fino a diventare un dj e da dj si esibisce da solo, in gruppo. Inoltre vanta esperienze nel settore musicale con banda e orchestra, come batterista e percussionista. Marco Lemmetti ha fatto questo percorso dimostrando che la musica non ha barriere, perché lui è un dj non vedente. Marco è protagonista di un sogno, la disabilità non ha fermato il suo desiderio di fare musica e quel sogno di adolescente è diventato realtà. Con grande sensibilità racconta la sua esperienza e la mette a disposizione di altri giovani con problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Lemmetti, dj non vedente: "I dischi sono stati la mia risorsa. Una passione scoperta da piccolo"

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