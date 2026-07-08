malore fatale alla guida perde la vita a 81 anni

Un uomo di 81 anni è morto improvvisamente mentre era alla guida. Dopo un malore, ha perso il controllo del veicolo e si è accasciato al volante. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente. La scena è stata messa in sicurezza e le autorità stanno accertando le cause del malore.

Un malore improvviso, poi gli ultimi istanti di lucidità prima di accasciarsi a terra rendendo vano ogni tentativo di strapparlo alla morte. Si è consumata così, nel tardo pomeriggio di ieri, la tragedia che ha scosso Castelfranco: a perdere la vita, da quanto abbiamo appreso, è stato Carmine Di Lorenzo, 81 anni, un volto conosciuto dalla comunità locale. L’episodio è avvenuto poco dopo le 17.30 in via Soldaini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti all’esito degli accertamenti, l’uomo era appena uscito dal cancello della sua proprietà alla guida di un autocarro di piccole dimensioni quando, proprio nelle prime fasi della marcia, è stato colto da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Malore fatale alla guida: 51enne perde la vita a Matino

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