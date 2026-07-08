Malamovida è allarme | il Campidoglio lancia la commissione sicurezza

A Roma, il Campidoglio ha annunciato la creazione di una commissione dedicata alla sicurezza, in risposta all’aumento dei problemi legati alla vita notturna. La decisione arriva dopo che un consigliere, ex magistrato, è stato inserito nello staff del sindaco, portando alla riassegnazione delle deleghe sulla sicurezza, precedentemente gestite dall’ex assessora. La commissione dovrà monitorare e valutare le misure di sicurezza nel centro città.

Evidentemente non bastava un consigliere per il sindaco, l’ex magistrato Francesco Greco, il cui inserimento nello staff del Gabinetto a Palazzo Senatorio, paio di anni fa, aveva comportato un’operazione di chirurgia politica, ovvero l’espianto della Sicurezza dal pacchetto deleghe dell’ormai ex assessora Monica Lucarelli. Il tema è così caldo che, dopo tanti episodi che dispiegano il racconto di una pericolosa deriva, il Campidoglio decide di dare un segnale forte di presenza — il terzo in questa consiliatura —, sia concreto alla città sia politico a chi si deve occupare di far rispettare l’ordine. Con la nascita della commissione speciale sulla Sicurezza Urbana si dà infatti un doppio messaggio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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