Mai dire navigatore | da Trieste a Morlupo fino a Terracina e Bosa quando al posto del Gps è meglio la vecchia piantina

Notizia in breve

Una roulotte è rimasta incastrata in un sottopassaggio a Trieste. A Morlupo, due tir sono stati bloccati nel centro cittadino. A Terracina, un autobus turistico si è fermato tra i vicoli medievali. A Bosa, un’auto si è inserita tra le case strette del centro storico. In tutti i casi, l’uso di mappe tradizionali avrebbe evitato problemi di navigazione.