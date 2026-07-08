Nella notte a Magenta un uomo di 34 anni è stato investito da un'auto bianca vicino all'incrocio tra via Milano e viale dello Stadio. La vittima è rimasta ferita gravemente e si trova in prognosi riservata. La polizia sta cercando il conducente di un’utilitaria bianca, sospettata di essere coinvolta nell’incidente. La vettura non è stata ancora individuata.

Magenta (Milano) - Un grave incidente stradale s i è verificato nella notte a Magenta, dove un pedone di 34 anni, domiciliato nel comune, è stat o violentemente investito da un’automobile utilitaria di colore bianco nei pressi dell'incrocio tra via Milano e viale dello Stadio. Subito dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso alla vittima. L'allarme dei testimoni e i soccorsi. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena e sono prontamente intervenuti per prestare i primi soccorsi, allertando contestualmente i soccorritori. Il 34enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magenta, 34enne falciato da un’auto: caccia al pirata alla guida di una utilitaria bianca. Il ferito è in prognosi riservata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno, in prognosi riservata 11enne investito da auto pirataUn bambino di 11 anni è stato investito da un'auto pirata a Sant’Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, domenica sera.

Investita in viale Foscolo da un’auto pirata: 17enne operata, è in prognosi riservataUna ragazza di 17 anni è stata investita ieri sera mentre attraversava viale Ugo Foscolo.

Magenta: automobilista investe 34enne in viale dello Stadio e scappa. Pedone grave a LegnanoUn gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte a Magenta. Poco dopo l'1.30, in viale dello Stadio, un uomo di 34 anni, domiciliato in città, è stato violentemente travolto da un’automobile ut ... ticinonotizie.it

Magenta, 34enne falciato da un’auto: caccia al pirata alla guida di una utilitaria bianca. Il ferito è in prognosi riservataIl giovane è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano. Subito dopo l’impatto il conducente del veicolo si è dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso alla vittima ... ilgiorno.it