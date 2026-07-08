Madonna una domanda dopo aver ascoltato Confessions II | a questa chi l’ammazza?
Questo blog ha compiuto da poco quindici anni e, a pensarci bene, sono parecchi. In tutto questo tempo ho scritto centinaia di articoli, detto un sacco di cose, cambiato idea qualche volta e preso anche qualche cantonata. Questa è una di quelle volte. Poco tempo fa avevo scritto che trovavo Madonna patetica e ancora oggi qualche suo fan mi insulta su Facebook. Poi, venerdì scorso, 3 luglio 2026, è uscito Confessions on a Dance Floor 2 e niente, la notizia è una sola: “La vecchia” spinge ancora, caro mio. Eccome se spinge”. Proviamo allora a capire perché è bastato un disco per rimetterla in un lampo sul trono della musica pop. Lo facciamo, naturalmente, in nove punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Madonna.
Maria Valtorta – Ev. cap. 635 – 16/21: Lezione sui Sacramenti e predizioni sulla Chiesa. (2ª parte)
Notizie e thread social correlati
Madonna svela a sorpresa Confessions II – The FilmMadonna ha annunciato improvvisamente l’uscita di Confessions II – The Film, un cortometraggio che anticipa il suo prossimo album.
Leggi anche: 'Confessions II' è l'odissea dance di Madonna
Argomenti più discussi: Guardare la storia con gli occhi di Dio, l'attesa per il Papa a Lampedusa; Seminare Legami, bambini e anziani insieme per riscoprire il valore dell’incontro; Formia – Il posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie; Madonna confessa: Ero gelosa di Kylie Minogue.
Salve non c’è nessuna vena polemica nella mia domanda Qualcuno sa quando ci saranno le bancarelle ad agosto per la Fiera della Madonna della Neve? facebook
Domanda dopo aver visto la serie reddit