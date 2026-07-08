Madonna una domanda dopo aver ascoltato Confessions II | a questa chi l’ammazza?

Questo blog ha compiuto da poco quindici anni e, a pensarci bene, sono parecchi. In tutto questo tempo ho scritto centinaia di articoli, detto un sacco di cose, cambiato idea qualche volta e preso anche qualche cantonata. Questa è una di quelle volte. Poco tempo fa avevo scritto che trovavo Madonna patetica e ancora oggi qualche suo fan mi insulta su Facebook. Poi, venerdì scorso, 3 luglio 2026, è uscito Confessions on a Dance Floor 2 e niente, la notizia è una sola: “La vecchia” spinge ancora, caro mio. Eccome se spinge”. Proviamo allora a capire perché è bastato un disco per rimetterla in un lampo sul trono della musica pop. Lo facciamo, naturalmente, in nove punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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